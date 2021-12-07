Зінченко зробив шедевральний гольовий пас за Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів: відео

Футболіст збірної України Олександр Зінченко відзначився першою результативною дією за Манчестер Сіті в сезоні. Українець допоміг своїй команді забити гол у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті

Манчестер Сіті зустрічався з "биками" в останньому турі групового етапу. Для "містян" гра не мала жодного турнірного значення, адже команда Пепа Гвардіоли достроково виграла групу А.

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До 77-ї хвилини гри гості з Манчестера поступалися з рахунком 2:0. По голу за німців оформили Собослай та Сілва. Та "містяни" не пішли з поля без забитого голу.

Олександр Зінченко, який вийшов у стартовому складі, зумів взяти участь у результативній атаці Манчестер Сіті. Українець отримав пас на лівому фланзі та виконав красивий крос у штрафний суперника.

На передачу українця відгукнувся алжирець Ріяд Марез та відправив м'яч у сітку воріт.

Відео асисту Зінченка та голу Мареза



Поєдинок РБ Лейпциг – Манчестер Сіті завершився несподіваною перемогою господарів з рахунком 2:1.

. Зінченко ввосьме у сезоні вийшов на поле у футболці Манчестер Сіті. Чотири рази українець виходив у Лізі чемпіонів і записав на свій рахунок першу результативну дію у сезоні-2021/2022.