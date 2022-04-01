Зінченко запросив у МанСіті українського футболіста: раніше він виступав у країні-агресора

У Манчестер Сіті побільшало футболістів із українським громадянством. Із клубом тренуватиметься Андрій Кравчук.

Український десант у МанСіті поповнився

Олександр Зінченко допоміг 23-річному центральному півзахиснику з клубом, де він зможе підтримувати форму. Андрій Кравчук тренуватиметься з командою Манчестер Сіті віком до 23 років.

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Раніше українські футболісти перетинались у молодіжній команді Шахтаря. Цікаво, що Кравчук розпочав нинішній сезон у чемпіонаті Росії.

МанСіті після 29 турів йде лідером в АПЛ, в активі "містян" 70 очок.

Нагадаємо, що раніше Зінченко теж виступав у країні-агресора. Олександр грав за Уфу.

Хто такий Андрій Кравчук