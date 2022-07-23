Зінченко визначився з ігровим номером в Арсеналі
Джерело:фан-шоп Арсенала
Український півзахисник 22 липня офіційно став гравцем лондонського Арсенала. Футболіст вже визначився з ігровим номером.
Зінченко отримав 35-й номер
Завдяки онлайн-магазину Арсенала стало відомо, під яким номером за команду виступатиме новачок Олександр Зінченко. 25-річний українець отримав 35-й номер.
Читайте також Перегортаємо сторінку, – дружина Зінченка тепло попрощалася з Манчестер Сіті: зворушливі кадри
Зазначимо, що під 35-м номером Зінченко починав грати в МанСіті. Згодом за "містян" футболіст бігав під 11-м номером.
Також в його кар’єрі були наступні номери: 7, 10 (обидва – молодіжка ПСВ), 25 (ПСВ), 17 (Уфа) та ще раз 10 (молодіжка Шахтаря).
За збірну України Зінченко грає під 17-м номером. До того були 16, 21 та 22. В молодіжній на юнацьких національних командах – 17, 10, 8, 19 та 17.
За Арсенал під 35-м номером раніше грали Габріел Мартінеллі, Мохамед Ельнені, Гедіон Зелалем, Франсіс Коклен, Патрік Крегг, Йоган Джуру, Моріц Фольц, Грем Барретт, Омер Різа та Паоло Вернацца.
Деталі переходу Зінченка в Арсенал
- Арсенал в п'ятницю, 22 липня, оголосив про підписання українського півзахисника Олександра Зінченка. Деталі угоди наразі не відомі, проте раніше зазначали, що українець підписав контракт до 2026 року.
- Суму контракту наразі також не розголошують. Зазначалося, що лондонському клубу доведеться викласти за футболіста 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони передбачені бонусними виплатами.
- Олександр вже відвідав перше тренування Арсенала. Наразі команда перебуває на тренувальному зборі в США.
- 4 липня 25-річний українець може дебютувати за лондонський клуб у товариському матчі з Челсі.