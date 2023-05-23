Легенда Ліверпуля включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ
Джерело:DailyMail
Олександр Зінченко не може допомогти Арсеналу в останніх матчах сезону АПЛ-2022/2023. Український футболіст пропускає фінал сезону через травму, яку отримав у матчі проти Ньюкасла.
Однак до отримання пошкодження Олександр показав себе на дуже високому рівні. Вже у своєму першому сезоні за Арсенал Зінченко провів 33 матчі, у яких відзначився голом та двома асистами.
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Фанати лондонського клубу вже почали називати українця "капітаном без пов'язки". Сашко неодноразово потрапляв в об'єктиви телекамер, коли мотивував команду у моменти невдач, а його менталітет переможця відзначали навіть у команді.
Отримує Зінченко й високі відзнаки від легенд клубів суперників. Наприклад, цього разу гру українського лівого захисника відзначив легендарний захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймс Каррагер. Він включив у своою символічну збірну сезону АПЛ футболіста збірної України.
Також у цю топ-11 увійшов одноклубник Сашка по Арсеналу Мартін Едегор, який є капітаном "канонірів".
Символічна збірна від Каррагера
- Воротар: Аліссон (Ліверпуль);
- Захисники: Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Свен Ботман (Ньюкасл), Олександр Зінченко (Арсенал);
- Півзахисники: Мартін Едегор (Арсенал), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);
- Нападники: Мохаммед Салах (Ліверпуль), Гаррі Кейн (Тоттенхем), Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті).
Нагадаємо, що Зінченко перебрався в Арсенал у середині липня 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2026 року.
Наразі Зіна перебуває поза грою через травму, але незабаром у житті українця станеться велике свято. Дружина футболіста Влада Зінченко вдруге вагітна. Нагадаємо, що у пари вже є донечка, яка народилась у 2021 році.
Арсенал через провальну кінцівку сезону втратив чемпіонський титул. Чемпіонами Англії-2022/2023 втретє поспіль став МанСіті, звідки й перейшов Зінченко.