Легенда Ліверпуля включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ

Олександр Зінченко не може допомогти Арсеналу в останніх матчах сезону АПЛ-2022/2023. Український футболіст пропускає фінал сезону через травму, яку отримав у матчі проти Ньюкасла.

Однак до отримання пошкодження Олександр показав себе на дуже високому рівні. Вже у своєму першому сезоні за Арсенал Зінченко провів 33 матчі, у яких відзначився голом та двома асистами.

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Фанати лондонського клубу вже почали називати українця "капітаном без пов'язки". Сашко неодноразово потрапляв в об'єктиви телекамер, коли мотивував команду у моменти невдач, а його менталітет переможця відзначали навіть у команді.

Отримує Зінченко й високі відзнаки від легенд клубів суперників. Наприклад, цього разу гру українського лівого захисника відзначив легендарний захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймс Каррагер. Він включив у своою символічну збірну сезону АПЛ футболіста збірної України.

Також у цю топ-11 увійшов одноклубник Сашка по Арсеналу Мартін Едегор, який є капітаном "канонірів".

Символічна збірна від Каррагера

Воротар: Аліссон (Ліверпуль);

Аліссон (Ліверпуль); Захисники: Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Свен Ботман (Ньюкасл), Олександр Зінченко (Арсенал);

Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Свен Ботман (Ньюкасл), Півзахисники: Мартін Едегор (Арсенал), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);

Мартін Едегор (Арсенал), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті); Нападники: Мохаммед Салах (Ліверпуль), Гаррі Кейн (Тоттенхем), Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті).

Нагадаємо, що Зінченко перебрався в Арсенал у середині липня 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2026 року.

Наразі Зіна перебуває поза грою через травму, але незабаром у житті українця станеться велике свято. Дружина футболіста Влада Зінченко вдруге вагітна. Нагадаємо, що у пари вже є донечка, яка народилась у 2021 році.

Арсенал через провальну кінцівку сезону втратив чемпіонський титул. Чемпіонами Англії-2022/2023 втретє поспіль став МанСіті, звідки й перейшов Зінченко.

До слова. Джеймс Каррагер – легенда англійського футболу, який провів за кар'єру 739 матчів, у яких відзначився 4 голами та 19 асистами. Усю свою кар'єру віддав лише одному клубу – Ліверпулю.