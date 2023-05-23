Однако до получения повреждения Александр показал себя на очень высоком уровне. Уже в своем первом сезоне за Арсенал Зинченко провел 33 матча, отличившихся голом и двумя ассистами.

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Фанаты лондонского клуба уже стали называть украинца "капитаном без повязки". Саша не раз попадал в объективы телекамер, когда мотивировал команду в моменты неудач, а его менталитет победителя отмечали даже в команде.

Получает Зинченко и отличия от легенд клубов соперников. К примеру, на этот раз игру украинского левого защитника отметил легендарный защитник Ливерпуля и сборной Англии Джеймс Каррагер. Он включил в свою символическую сборную сезона АПЛ футболиста сборной Украины.

Также в эту топ-11 вошел одноклубник Сашка по Арсеналу Мартин Эдегор, являющийся капитаном "канониров".

Символическая сборная от Каррагера

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль);

Алиссон (Ливерпуль); Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал);

Киран Триппьер (Ньюкасл), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Свен Ботман (Ньюкасл), Полузащитники: Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);

Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити); Нападающие: Мохаммед Салах (Ливерпуль), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Голланд (Манчестер Сити).

Напомним, что Зинченко перебрался в Арсенал в середине июля 2022, подписав контракт до конца июня 2026 года.

Пока Зина находится вне игры из-за травмы, но в скором времени в жизни украинца случится большой праздник. Жена футболиста Власть Зинченко второй раз беременна. Напомним, что у пары уже есть дочь, которая родилась в 2021 году.

Арсенал из-за провальной концовки сезона потерял чемпионский титул. Чемпионами Англии-2022/2023 третий раз подряд стал МанСити, откуда и перешел Зинченко.

К слову. Джеймс Каррагер – легенда английского футбола, проведшего за карьеру 739 матчей, в которых отличился 4 голами и 19 ассистами. Всю свою карьеру отдал только одному клубу – Ливерпулю.