Зінченко став одним з найкращих гравців Манчестер Сіті в матчі з ПСЖ: статистика українця

Статистичний портал WhoScored за підсумками матчу-відповіді Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті і ПСЖ (2:0) розставив оцінки всім гравцям.

Українець Олександр Зінченко отримав оцінку 7.43. Вище бал лише у автора дубля Ріяда Мареза – 9.70, Філа Фодена – 8.52, і Кайла Вокера – 8.35.

Дивіться також Манчестер Сіті – перший фіналіст Ліги чемпіонів: відео

Як зіграв Зінченко

Капітан збірної України провів свій 28-й матч у складі Манчестер Сіті в поточному сезоні з урахуванням всіх турнірів.

По ходу гри у відповідь з парижанами Зінченко взяв участь в двох голах, автором яких став алжирець Ріяд Марез. У цих епізодах на рахунку Олександра передгольові передачі.

В цілому український футболіст віддав 67 точних передач (96%), став автором одного ключового пасу, виграв чотири єдиноборства з чотирьох, зробив чотири відбора м'яча, зробив одне перехоплення і одне блокування (заблокував потенційно небезпечний удар Неймара в штрафній).

В середині другого тайму Зінченко не стримав емоцій, накричавши на головного рефері Бйорна Куйперса, і був удостоєний жовтої картки. Заспокоювати українця довелося ще одному колишньому гравцеві Шахтаря – Фернандіньо.