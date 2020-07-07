На українського футболіста Олександра Зінченка "посипалося" багато критики після матчі "Манчестер Сіті" із "Саутгемптоном". "Святі" забили єдиний гол у матчі після того, як відібрала м'яч в Олександра. Втім, саме Зінченко був чи не найкращим гравцем поєдинку.

Як повідомляє "Команда 1", Олександр Зінченко став лідером у 33-у турі АПЛ за кількістю передач, навісів, підборів і загальному показнику ТТД (техніко-тактичних дій).

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Зінченко випередив партнерів по команді Жоау Канселу та Емеріка Ляпорта і Вілфреда Ндіді та Курта Зума з "Лестера" та "Челсі" відповідно.

Статистика Зінченка

Зінченко провів повний матч проти "Саутгемптона". У моменті з пропущеним голом "містян" Зінченко втратив м'яч.

Та слід звернути увагу, що Олександр прийняв єдине правильне рішення під час епізоду.

Зінченко опинився під пресингом і нічого не міг вдіяти. Натомість слід говорити про помилку Едерсона, який покинув ворота і пропустив майже з центру поля.

Як повідомляв Спорт 24, за оцінкою InStat, Зінченко провів свій найкращий матч у цьому сезоні АПЛ.

Олександр став найкращим у складі "Сіті" в матчі зі "святими". На рахунку Зінченка 154 ТТД з браком 14%, 121 пас, 12 флангових передач, 16 підбирань.