Невдача Зінченка призвела до шедеврального голу у ворота "Манчестер Сіті" і поразки: відео
"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка зазнав дев'ятої поразки у рамках АПЛ сезону 2019/2020. "Містяни" на виїзди поступилися "Саутгемптону".
Саутгемптон – Манчестер Сіті 1:0
Гол: Адамс, 16
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Єдиний гол у матчі був забитий на 16-й хвилині, пише 24 канал. Підопічним Пепа Гвардіоли не вдалося вийти з оборони через пресинг "святих".
Емерік Ляпорт віддав пас на українця Зінченка, який був затиснутий серед декількох гравців "Саутгемптона". Олександр спробував зберегти м'яч, обігравши суперника.
Та м'яч в українця перехопили і Адамс вистрілив здалеку. Едерсон, який покинув рамку воріт, не зміг зарадити у цьому моменті.
Командна помилка футболістів "Манчестер Сіті" призвела до пропущеного голу.
Попри всі старання "Манчестер Сіті" відігратися, голів у матчі більше не було.
Зінченко був визнаний найгіршим гравцем матчу за версією WhoScored серед тих, хто вийшов у стартовому складі. Після гри український футболіст попросив вибачення за помилку.
Саутгемптон – Манчестер Сіті відеоогляд