В неділю, 6 листопада, у матчі 15-го туру АПЛ Арсенал зіграє проти Челсі. Тренерський штаб канонірів визначився зі стартовим складом команди.

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З перших хвилин розпочне гру український захисник Олександр Зінченко, який більше місяця був поза грою через рецидив травми.

Склад Арсеналу: Рамсдейл, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко, Парті, Джака, Сака, Едегор, Мартінеллі, Жезус

Востаннє Зінченко виходив на футбольне поле в офіційних матчах 1 жовтня. Після поєдинку проти Тоттенгема Олександр знову повернувся у лазарет команди.

Після переходу до лондонського клубу Зінченко через пошкодження пропустив 9 поєдинків. Загалом провів 6 матчів, у яких відзначився дебютним гольовим асистом.

Зазначимо, що Зінченко лише нещодавно повернувся до тренувань у загальній групі Арсеналу.