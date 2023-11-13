Вже 20 листопада збірна України з футболу проведе останній матч кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва у німецькому Леверкузені зійдеться зі збірною Італії.

До теми З двома дебютантами: Ребров оголосив список футболістів на вирішальний матч з Італією

Ця зустріч має вирішити володаря прямої путівки на чемпіонат Європи. Напередодні матчу лідер "синьо-жовтих" Олександр Зінченко розповів про велике значення цього матчу під час війни в Україні.

Буде величезний матч. Звісно, це гра нашого життя. Особливо зараз, у найскладніший час незалежності нашої країни. Дуже важливо принести позитивні новини українському народові. Грати на Євро – чудове досягнення. Знаємо, що поки носимо футболку збірної України, це момент нашого життя, яким пишаємося найбільше. Грати за збірну мрієш з дитинства. Але особливо зараз, коли в нашій країні війна. Ми прекрасно розуміємо, що кожен матч (навіть товариський) коли перемагаєш, приносиш багато позитиву нашим людям,

– заявив Зінченко.

Читайте також "Італія має вийти на Євро": очільник УЄФА вболіває проти України й не вважає її "важливою"

Наразі збірна України посідає друге місце у відбірковій групі С, ця позиція дає право на пряму путівку на Євро. Італія відстає на три бали, але має матч в запасі – проти Північної Македонії 17-го числа.

Якщо "Скуадра Адзура" виграє у балканців, то порівняється з Україною і нашу команду в очній битві влаштує лише перемога. В разі осічки італійців із македонцями підопічні Реброаа задовольняться нічиєї з командою Спаллетті.