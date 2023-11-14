Арсенал победил Бернли со счетом 3:1, хотя с 83-й минуты играл в меньшинстве после удаления Фабиу Виейра. После чего футболисты "канониров" разъехались по сборным. Александр Зинченко приехал в сборную Украины, которая поможет в важной игре отбора на Евро-2024 против Италии.

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Зинченко: Пока я намерен сосредоточиться на карьере игрока

Несмотря на это, каждый футболист задумывается над тем, чем будет заниматься после окончания профессиональной карьеры игрока. Исключением не является левый защитник лондонского клуба. Зинченко рассказал, планирует ли оставаться в футболе после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Я бы хотел остаться в футболе. Не знаю, на позиции тренера или еще в какой-то должности. Есть идеи и мечты в голове, но пока я намерен сосредоточиться на карьере игрока. Время покажет, однако с большой вероятностью я останусь в футболе,

– признался Зинченко.

Александру всего 26 лет, поэтому времени у украинца еще очень много, чтобы хорошо обдумать свои планы. У Зинченко есть действующий контракт с Арсеналом, куда он перешел летом 2022 года, подписал соглашение до конца июня 2026 года.

Сейчас карьера Саши в лондонском клубе несколько пошла на убыль, но понемногу украинец начинает возвращать себе место в старте Арсенала. А гол в ворота Бернли еще больше ускорит это.

В текущем сезоне-2023/2024 Зинченко провел в футболке "канониров" 16 матчей, в которых забил свой первый гол на "Эмирейтс".

Уже 20 ноября Александра и всю главную команду Украины будет ждать важнейший матч осени 2023-го. Подопечные Сергея Реброва сыграют против Италии в отборе на Евро-2024. Украинца нужно побеждать скуадро адзурру и брать у нее реванш за поражение 2:1 в первой лобовой встрече на Сан-Сиро.

В этой встрече Зинченко вышел в старте "сине-желтых" и провел на поле 75 минут. Вместо него в игру вступил новый капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский.