Наразі він відновлюється після травми, яку отримав на початку лютого в матчі з Ліверпулем. Українець поспілкувався з пресслужбою Арсенала та розповів, яке значення має дружній колектив для здобуття перемог на футбольному полі.

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Про відносини між гравцями "канонірів"

За словами Олександра Зінченка, головним є довіра в команді. Це стосується всього, що відбувається на полі чи за його межами, адже кожен гравець повинен відчувати себе членом сім'ї зі своїми партнерами по колективу.

"Це те, що робить цю команду особливою, ніби ми всі члени сім'ї, всі намагаються допомогти тобі, підштовхують тебе у важкі моменти в позитивному сенсі – кожного разу. Це робить твоє життя набагато, набагато простішим.

А командний дух – це коли всі повністю зосереджені на перемозі в кожній грі. Такий менталітет – це правильний шлях до досягнення великих цілей. Чесно кажучи, ми все ще вчимося цього, але ми, безумовно, на правильному шляху", – сказав український футболіст.

Олександр Зінченко також назвав свого найкращого друга в команді. Він обрав гравця, з яким знайомий ще з часів гри за Манчестер Сіті:

Ми дуже згуртована команда. Важко вибрати гравця, з яким я в найближчих відносинах, але якщо я виберу одного, то це Габріел Жезус, бо я знаю його довше, ніж свою дружину! Я жартую, але я знаю його дуже давно!

У нас обох є діти, тож через наш графік досить важко проводити час разом як сім'ї, але приємно ділитися досвідом з гравцями з різних країн і культур, хоча ми всі розмовляємо однією мовою – мовою футболу, яку розуміють у всьому світі".

Цікаво. Напередодні Олександр Зінченко разом із Габріелем Жезусом взяли участь у благодійному шоу-матчі з CS2, в якому збирали гроші для батальйону "Айдар". Під час цієї події їм вдалося акумулювати понад сім мільйонів гривень, які підуть на засоби РЕБ, дрони та транспорт для українських воїнів.

Зазначимо, що наступний матч лондонський Арсенал зіграє 4 березня на виїзді проти Шеффілда Юнайтед, стартовий свисток пролунає о 22:00.