Напередодні українець взяв участь у благодійному шоу-матчі з CS2, в якому збирали гроші для батальйону "Айдар". Під час гри було зібрано понад 5 мільйонів гривень, а кінцевою метою є сума в 30 мільйонів, які підуть на засоби РЕБ, дрони та транспорт.

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Зінченко про своє відновлення

Під час цієї події в українського гравця запитали, коли фанатам варто очікувати його на футбольному полі. Зінченко запевнив, що відновлення знаходиться на фінішній прямій.

Я сподіваюся повернутися на поле дуже-дуже скоро. Зараз дуже важливий період, дуже важливі ігри не тільки в клубі, а й за збірну. Тому сподіваюся на якнайшвидше відновлення від травми. Я вже дуже близький до цього,

– сказав Олександр.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко провів 27 матчів за "канонірів" у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Довідка. Після 26 турів Арсенал посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ та відстає від Ліверпуля, який є лідером, на 2 залікові пункти. Наступний матч лондонський клуб зіграє 4 березня на виїзді проти Шеффілда Юнайтед, поєдинок розпочнеться о 22:00.