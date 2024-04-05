Ми не можемо здатись, – Зінченко зізнався, чи поповнив би лави української армії

Після початку повномасштабного вторгнення українська нація об'єдналася, щоб захистити свою країну від загарбників. Виключенням не стали, звісно ж, і спортсмени.

Чимало атлетів боронить рідну землю від окупантів зі зброєю в руках. Більшість же займається волонтерством чи донатить, а також нагадує світу про війну на майданчиках, де їх голос має вплив.

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Готовий стати у стрій

Одним з таких є український футболіст Олександр Зінченко. Він активно допомагає Силам оборони, а нещодавно став амбасадором реабілітаційного центру для військових.

Півзахисник збірної України поділився думками щодо війни в рідній країні та розповів, чи готовий буде воювати, якщо його покличуть у військо.

Що б я робив, якби мене призвали? Я б пішов воювати. В мене є друзі, які воюють. Важко усвідомити, що зовсім недавно ми ходили в одну школу, гралися на дитячому майданчику або на футбольному полі, а тепер їм доводиться захищати нашу країну. І, чесно кажучи, це так важко прийняти, але це те, що є. Ми не можемо здатися.

Ситуація в Україні дуже важка, але я та моя родина пишаємося нашим Президентом. Я знаю, що дехто може подумати, що мені набагато легше... бути тут, у Лондоні, ніж там, в Україні. Я дуже сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться", – заявив Зінченко.

Нагадаємо, що Олександр також є амбасадором UNITED24, а наприкінці лютого футболіст взяв участь у благодійному шоуматчі з CS2 на підтримку батальйону Айдар, під час якого вдалося зібрали понад 7 мільйонів гривень.

. У сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко зіграв 30 матчів за Арсенал у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. Наступний поєдинок "каноніри" проведуть 6 квітня на виїзді проти Брайтона. Стартовий свисток пролунає о 19:30