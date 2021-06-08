Зінченко мило присвятив гол вагітній дружині та показав знімок УЗД дитини: фото

Збірна України провела останній матч під час підготовки до Євро-2020. Олександр Зінченко відзначився у воротах Кіпру.

Зворушливий вчинок Зінченка

Олександр Зінченко вперше вийшов у "синьо-жовтій" футболці під час підготовки до чемпіонату Європи. Футболіст пізніше за інших прибув у розташування збірної України після фіналу Ліги чемпіонів.

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Вже у своїй першій грі Олександр був одним із найкращих на полі та навіть забив другий гол команди. На початку другого тайму Ярмоленко, який став автором першого результативного пострілу у матчі, заробив пенальті. 11-метровий удар взявся виконувати Зінченко та не прогадав. Лівий захисник Манчестер Сіті не схибив з позначки та подвоїв рахунок на табло ОСК "Металіст".

Свій гол Олександр присвятив вагітній дружині Владі. Після поєдинку, який завершився розгромною перемогою України над Кіпром 4:0, виклав на своїй сторінці в інстаграмі милий пост. Гравець написав під фото "На одній хвилі ..." і додав смайлик малюка. Олександр виклав фото УЗД плоду. Пара чекає на первістка.

У післяматчевому коментарі, який Олександр давав своїй дружині, він розповів, що обіцяв Владі забити гол. До слова, його дружина Влада Седан працює спортивною журналісткою на телеканалі "Футбол". Вона активно висвітлює життя збірної України.

Пара одружена з 24 серпня 2020 року, це буде їхня перша дитина.