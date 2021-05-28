Зінченко потрапив у заявку Манчестер Сіті на фінал Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті оголосив список гравців, які візьмуть участь у фінальному матчі Ліги чемпіонів з Челсі.

У Манчестер Сіті без сюрпризів – всі найсильніші в строю, включаючи нашого співвітчизника Олександра Зінченка і Серхіо Агуеро, для якого цей матч стане останнім у футболці "містян".

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Заявка Манчестер Сіті

Воротарі: Едерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Захисники: Кайл Вокер, Рубен Діаш, Натан Аке, Джон Стоунс, Емерік Ляпорт, Бенжамен Менді, Жоау Кансельє, Ерік Гарсія, Олександр Зінченко.

Півзахисники: Родріго, Ілкай Гюндоган, Фернандіньо, Ріяд Марез, Кевін Де Брюйне, Бернарду Сілва, Філ Фоден.

Нападники: Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро, Габріель Жезус, Ферран Торрес.

Фінал головного європейського турніру відбудеться 29-го травня в Лісабоні на стадіоні "Драгау".