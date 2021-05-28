В Манчестер Сити без сюрпризов - все сильнейшие в строю, включая нашего соотечественника Александра Зинченко и Серхио Агуэро, для которого этот матч станет последним в футболке "горожан".

Смотрите также Мы получили большое удовольствие на съемочной площадке: интервью о рекламной кампании FAVBET

Заявка Манчестер Сити

Вратари: Эдерсон, Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Жоау Канселье, Эрик Гарсия, Александр Зинченко.

Полузащитники: Родриго, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Рияд Марез, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Фил Фоден.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус, Ферран Торрес.

Финал главного европейского турнира состоится 29 мая в Лиссабоне на стадионе "Драгау".