Зінченко потрапив у символічну збірну АПЛ

Українець Олександр Зінченко – один з найкращих футболістів 18-го туру англійської Прем'єр-ліги. Відповідний рейтинг опублікував статистичний портал WhoScored.

Зінченко один з найкращих в турі

Олександр вчетверте поспіль у сезоні вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті та допоміг своїй команді перемогти Ньюкасл (4:0).

Варте уваги Зінченко – найкращий гравець сезону в Манчестер Сіті за цікавим показником

У другому таймі Зінченко зробив результативний пас на Ріяда Мареза, який відзначився голом у воротах "сорок". Українець провів весь матч.

За поєдинок Олександр отримав від WhoScored оцінку 8,1. Серед захисників кращу оцінку в символічній збірній має тільки партнер Зінченка по команді – Жуан Канселу.

У символічній збірній 18-го туру відразу семеро гравців Манчестер Сіті. Кращу оцінку за футболіста збірної України мають тільки троє футболістів.



Символічна збірна 18-го туру АПЛ / Фото WhoScored