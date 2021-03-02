У МанСіті всі шоковані: Зінченко похизувався розкішним трюком на тренуванні – відео

Джерело:офіційний інстаграм Манчестер Сіті
Лівий захисник Олександр Зінченко не перестає дивувати у складі Манчестер Сіті. Гравець не лише все частіше виходить у стартовому складі, а й відзначається на тренуваннях.
Манчестер Сіті вже активно готується до дербі проти МЮ, яке відбудеться 7 березня. У загальній групі тренується й українець Олександр Зінченко.
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24-річний футболіст збірної України здивував одноклубників розкішним трюком. Зінченко розкрутив м'яч та набивав на голові, жонглюючи ним у повітрі.
У МанСіті були вражені такою майстерністю українського захисника та виклали відео з Олександром у своїх соцмережах.