Що трапилось із Зінченком: Арсенал пояснив відсутність українця на матчі з Фулхемом
Джерело:ФК Арсенал
Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч проти Фулхема. Останнім часом українець дуже часто припускався результативних помилок.
У матчі 20-го туру АПЛ Арсенал зустрічався з Фулхемом. Лондонське дербі пропустив Олександр Зінченко.
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Арсенал пояснив відсутність Зінченка
Багато шанувальників таланту українського футболіста захвилювалися через його відсутність. Останнім часом Зінченко потрапив під шквал критики. Олександра називали головним винуватцем невдач "канонірів" в останніх матчах. Тож головний тренер Арсеналу Мікель Артета міг у виховних цілях перевезти в запас 27-річного футболіста.
Втім, українець не зіграв через інші причини. За інформацією пресслужби клубу, Зінченко має невелику проблему з литковим м'язом. Щоб не посилювати ушкодження, Олександру дали час на відпочинок.
Нерівний сезон Зінченка
- Український захисник дуже впевнено розпочав свій другий сезон в Арсеналі. Зінченко давно став своїм на "Емірейтс" та став улюбленцем вболівальників.
- Однак в останніх чотирьох матчах "каноніри" здобули лише одну перемогу. Частина експертів та фанів назвали головним винуватцем невдалої серії саме українця.
- Легенда Арсеналу Іан Райт закликав придбати взимку нового лівого захисника, щоб закрити проблемну позицію.
- В сезоні 2023/24 Олександр Зінченко зіграв 24 матчі у всіх турнірах. На рахунку українського захисника 1 гол та 1 асист.
- Його забитий м'яч у стилі "кунг-фу" увійшов до переліку найкращих голів Арсеналу у 2023 році.