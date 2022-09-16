Сам подзвонив до тренера: Зінченко не зіграє за збірну України в найближчих матчах
Джерело:УАФ
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко пропустить матчі збірної України у вересні. У гравця ушкодження.
Збірна України зазнала втрат перед матчами Ліги націй у вересні. Один з лідерів команди Олександр Зінченко не зможе зіграти. Гравець лондонського Арсеналу під час тренування у клубі отримав ушкодження литкового м'яза, на лікування та відновлення після якого знадобиться близько двох тижнів.
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Після ушкодження Зінченко особисто подзвонив до головного тренера збірної України Олександра Петракова та повідомив йому невтішну новину.
Зінченко не перший гравець середньої лінії, який через травму пропустить матчі збірної України у вересні 2022 року. Перед тим травму отримав Микола Шапаренко, якого прооперували. На поле футболіст Динамо повернеться аж в березні 2023 року. Замість нього до збірної викликали півзахисника французького Бордо Данила Ігнатенка.
Чи буде до збірної України викликаний хтось із резерву на заміну Зінченку – поки невідомо. Серед півзахисників там перебувають Єгор Назарина з луганської Зорі та Олексій Гуцуляк з Дніпро-1.
Збірна України свій збір проведе у Польщі. 21 вересня команда зіграє проти Шотландії на виїзді. Після цього на команду очікує матч проти Вірменії в гостях – ця гра відбудеться 24 вересня. А 27 вересня Україна прийматиме Шотландію. Ця гра відбудеться в польському Кракові.
Склад збірної України
- Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін (Шахтар), Євген Волинець (Колос).
- Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва – Динамо), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).
- Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1).
- Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва – Дніпро-1), Єгор Назарина (Зоря).