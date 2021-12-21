Зінченко – найкращий гравець сезону в Манчестер Сіті за цікавим показником

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко провів ще один яскравий матч за Манчестер Сіті. У поєдинку з Ньюкаслом (4:0), а він став для українця четвертим поспіль в основі міста, наш футболіст отримав другу в команді оцінку від компанії InStat (354) і знову став лідером за кількістю перехоплень.

За середньою кількістю таких дій за гру цього сезону Зінченко посідає перше місце серед усіх футболістів Манчестер Сіті. Олександр по 5,5 перехоплення за 90 хвилин, а на другому місці йде Рубен Діас (4,9).

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Крім того, варто зазначити, що Олександр Зінченко входить до п'ятірки найкращих гравців "Сіті" з виграних єдиноборств – цього сезону успішними виявляються 63% з них.

Що відомо про сезон Зінченка