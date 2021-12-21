Зінченко – найкращий гравець сезону в Манчестер Сіті за цікавим показником
Джерело:InStat
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко провів ще один яскравий матч за Манчестер Сіті. У поєдинку з Ньюкаслом (4:0), а він став для українця четвертим поспіль в основі міста, наш футболіст отримав другу в команді оцінку від компанії InStat (354) і знову став лідером за кількістю перехоплень.
За середньою кількістю таких дій за гру цього сезону Зінченко посідає перше місце серед усіх футболістів Манчестер Сіті. Олександр по 5,5 перехоплення за 90 хвилин, а на другому місці йде Рубен Діас (4,9).
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Крім того, варто зазначити, що Олександр Зінченко входить до п'ятірки найкращих гравців "Сіті" з виграних єдиноборств – цього сезону успішними виявляються 63% з них.
Що відомо про сезон Зінченка
- Для Зінченка це вже друга результативна дія за Манчестер Сіті у сезоні-2021/2022. Перший асист українець зробив у матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Цікаво, що Олександр також асистував Марезу.
- Для Зінченка це перша результативна дія в АПЛ майже за три роки. До цього українець 10 лютого 2019 року зробив 2 асисти у грі з Челсі (6:0).
- У сезоні-2021/2022 Олександр провів вже 11 матчів за "містян". Українець почав регулярно з'являтися на полі з листопада.