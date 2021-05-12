На троні з м'ячем: Зінченко ефектно святкує чемпіонство МанСіті в АПЛ – фото

Манчестер Сіті 11 травня достроково став чемпіоном АПЛ. Олександр Зінченко втретє одягає на свою шию золоті нагороди чемпіонату.

Український король у Манчестері

Для дострокового чемпіонства МанСіті все зробив Манчестер Юнайтед. 11 травня "червоні дияволи" зіграли вдома проти Лестера та несподівано для усіх поступились "лисицям" 1:2. Такий результат матчу не влаштовував МЮ, але чудово підходив іншій команді з Манчестера.

До теми Манчестер Сіті достроково став чемпіоном Англії сезону 2020/21

Відставання за три тури до завершення сезону між двома Манчестерами склало 10 очок на користь Сіті. МЮ втратив усі теоретичні можливості вийти на перше місце. Це чемпіонство стало для Сіті вже сьомим в історії клубу.

Третій титул Зінченка

Лідер збірної України Олександр Зінченко вже втретє здобуває "золото" АПЛ. Вже 29 травня українець може підійняти над головою ще й кубок Ліги чемпіонів, якщо Сіті переможе Челсі.

Олександр у своєму інстаграмі спершу виклав світлину з усім складом команди та написав: "Чемпіони". А вже згодом на його сторінці була опублікована розкішна світлина. На ній Зінченко сидить на троні, у ногах м'яч, а позаду на фоні стоять усі три кубки чемпіонату, які здобув МанСіті з Олександром у складі.

У цьому сезоні Зінченко зіграв за "містян" у 29 матчах, у яких відзначився двома асистами. В останніх зустрічах лівий захисник став одним із найкорисніших гравців у складі МанСіті. Завдяки своїй грі у матчі-відповіді проти ПСЖ він потрапив у символічну команду Ліги чемпіонів

Неймовірно,

– коротко підписав Зінченко.