Хоче повернути фарт: Зінченко подарував 20 пар своїх бутс футболістам Вереса – відео

Рівненський Верес переживає найгірші часи за останні роки. Команда Юрія Вірта не здобула жодної перемоги у другому колі УПЛ-2022/2023.

Верес у шести офіційних матчах другого кола УПЛ зазнав трьох поразок та розписав три мирові. В останньому поєдинку рівняни разом із Металістом видали гольовий трилер, забивши на обох аж 10 м'ячів (5:5).

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Подарунки від Олександра Зінченка

У новому випуску "Трендець" розповіли про допомогу від зірки лондонського Арсенала Олександра Зінченка. Виявилось, що перед матчем проти Металіста лівий захисник лідера АПЛ надіслав у розташування українського клубу 20 нових пар своїх бутс.

Вони зіграли не останню чергу у тому, що команді Юрія Вірта вдалось забити стільки голів та взяти бодай одне очко у грі проти харківського суперника.

Футбольні подарунки від Зіни дістались не лише основній команді. Гравці "молодіжки" теж тренуються та вже грають у нових бутсах від одного з лідерів Арсенала та збірної України.

Захисник Микола Квасний подякував Зінченку за презенти: "Сашко, велике дякую, сподіваюсь результат прийде".

Також подякував Зіні за бутси футболіст "молодіжки" Вереса Ігор Ромасюк. Для якого це взуття від Олександра буде мати особливе значення. Адже обидва гравці грають на позиції лівого захисника. Тому для Ромасюка ці бутси будуть додатковою мотивацією.

Він, як і я лівий захисник, тому для мене ці бутси будуть не просто взуттям. А прикладом того, що все під силу, головне працювати,

– відповів Ромасюк.

Відзначимо, що Зінченко повернувся до загальної групи Арсенала після проблем із пахом, які заробив у грі проти Ліверпуля. 21 квітня Олександр може допомогти "канонірам" здобути три очки у грі проти аутсайдера АПЛ Саутгемптона.

НК Верес 22 квітня прийме вдома Минай. Перемога дозволить рівнянам обігнати наступного суперника у турнірній таблиці. Минай із 21 очком йде 11-м, а команда Вірта посідає 13-ту позицію, маючи на один бал лише менше.

Новий випуск 4 сезону серіалу "Футболіст" (про бутси від Зінченка з 21:03)