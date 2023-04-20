Вереск в шести официальных матчах второго круга УПЛ потерпел три поражения и расписал три мировых. В последнем поединке жители вместе с Металлистом выдали голевой триллер, забив на обоих 10 мячей (5:5).

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Подарки от Александра Зинченко

В новом выпуске "Трендець" рассказали о помощи от звезды лондонского Арсенала Александра Зинченко. Оказалось, что перед матчем против Металлиста левый защитник лидера АПЛ направил в расположение украинского клуба 20 новых пар своих бутс.

Они сыграли не последнюю очередь в том, что команде Юрия Вирта удалось забить столько голов и взять хотя бы одно очко в игре против харьковского соперника.

Футбольные подарки от Зины достались не только основной команде. Игроки "молодежки" тоже тренируются и уже играют в новых бутсах от одного из лидеров Арсенала и сборной Украины.

Защитник Николай Квасный поблагодарил Зинченко за презенты: "Саша, спасибо большое, надеюсь результат придет".

Также поблагодарил Зину за бутсы футболист "молодежки" Вереса Игорь Ромасюк. Для которого эта обувь от Александра будет иметь особое значение. Ведь оба игрока играют на позиции левого защитника. Потому для Ромасюка эти бутсы будут дополнительной мотивацией.

Он, как и я, левый защитник, поэтому для меня эти бутсы будут не просто обувью. А примером того, что все по силам, главное работать,

– ответил Ромасюк.

Отметим, что Зинченко вернулся в общую группу Арсенала после проблем с пахом, которые заработал в игре против Ливерпуля. 21 апреля Александр может помочь "канонирам" завоевать три очка в игре против аутсайдера АПЛ Саутгемптона.

НК Верес 22 апреля примет дома Минай. Победа позволит ровенчанам обогнать следующего соперника в турнирной таблице. Минай с 21 очком идет 11-м, а команда Вирта занимает 13-ю позицию, имея на один балл меньше.

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