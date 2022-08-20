Зінченко аж за голову схопився і впав на коліна: захисник Арсеналу забив неймовірний гол – відео

Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко, здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті Англії. Один з голів за "канонірів" забив захисник Вільям Саліба.

В третьому турі АПЛ Арсенал відправився в гості до Борнмута. І здобув впевнену перемогу.

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Вже на 11-й хвилині рахунок був 0:2. Дублем за "гармашів" відзначився капітан команди Мартін Едегор. Першого разу він вдало зіграв на добиванні, а другого – встиг пробити по м'ячу швидше за Габріеля Жезуса.

Третій гол в цьому матчі став справжньою окрасою. Його забив центральний захисник Вільям Саліба у другому таймі. Після розіграшу штрафного удару, м'яч долетів до Граніта Джаки. А вже той скинув під удар Салібі. Захисник вирішив пробивати в дотик – м'яч по високій дузі полетів під перекладину воріт над голкіпером, який у стрибку намагався до нього дотягнутися.

У цьому голі чи не меншу увагу привернула реакція Зінченка. Він був у захопленні від неймовірного удару партнера – від здивування схопився за голову, після чого впав колінами на газон.

Відеоогляд матчу Борнмут – Арсенал