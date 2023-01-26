Сніговий волейбол стрімко набирає популярності та зацікавленості в Італії. Тому саме цей вид спорту розглядається, як варіает для Універсіади-2025, яка пройде в Турині.

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Віцепрезидент організаційного комітету Універсіади-2025 Ріккардо д'Елічіо "двома руками" за таке нововедення.

Сніговий волейбол набирає популярність. Думаємо провести змагання в Бардонеккьї, там же, де й гірські лижі, фристайл та сноуборд. Ми вже говорили з організацією, яка розвиває сніговий волейбол - вони сказали, що готові. FISU також зацікавлена в цьому виді,

– розповів віцепрезидент.

Також на зимовій Універсіаді-2025 шанс дебютувати мають пара-гірські лижі та пара-гірські гонки.

Залучення снігового волейболу до змагань