Снежный волейбол стремительно набирает популярность и заинтересованность в Италии. Поэтому именно этот вид спорта рассматривается, как вариант для Универсиады-2025, которая пройдет в Турине.

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Вице-президент организационного комитета Универсиады-2025 Риккардо д'Эличио "двумя руками" за такое нововедение.

Снежный волейбол набирает популярность. Думаем провести соревнования в Бардонеккьи, там же, где и горные лыжи, фристайл и сноуборд. Мы уже говорили с организацией, которая развивает снежный волейбол – они сказали, что готовы. FISU также заинтересована в этом виде,

– рассказал вице-президент.

Также на зимней Универсиаде-2025 шанс дебютировать имеют пара-горные лыжи и пара-горные гонки.

Привлечение снежного волейбола к соревнованиям