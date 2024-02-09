Загальноросійська спортивна федерація спорту глухих прийняла рішення відмовитися від участі в зимовій Дефлімпіаді. Усе через умови допуску, які їй не подобаються, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Не погодилися засудити війну

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний дефлімпійський комітет відсторонив спортсменів із країни-терористки від міжнародних змагань, проте у грудні 2023 року було прийнято рішення дозволити їм змагатися, але лише в нейтральному статусі та індивідуально. Для цього атлети повинні були підписати декларацію про згоду з вимогами МДК.

Саме на підтвердженні "нейтральності" вони й продемонстрували своє справжнє обличчя. Щоб взяти участь у змаганнях треба було всього лише не проявляти активну підтримку війни проти України, не мати договорів про співпрацю з державними силовими структурами Росії або Білорусі та не демонструвати жодної символіки своїх терористичних країн.

Загальноросійська спортивна федерація спорту глухих заявила, що підпис під такими вимогами є "обурливим і не відповідає дійсності, адже змушує російських громадян визнати спеціальну військову операцію, що проводиться, на території України військовими діями, ініційованими російською стороною".

Вона вважає це неприпустимим та заявила, що "спрямує всі сили на пропаганду ідей єдності та спорту поза політикою, на організацію та проведення власних міжнародних змагань, покликаних об'єднати спортивну спільноту та висловити рішучий протест будь-якій формі дискримінації".

Довідка. Дефлімпіада-2024 триватиме з 2 по 12 березня. Попередні зимові Ігри відбулися у 2019 році в Італії, саме збірна Росії тоді посіла перше загальнокомандне місце, Україна була третьою.