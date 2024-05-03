Втішні новини для України перед Євро-2024: відомо, коли Яремчук повернеться на футбольне поле

Хороші новини надійшли із табору іспанської Валенсії. Схоже, що Роман Яремчук повністю відновився від ушкодження.

Український форвард повернувся у загальну групу команди після травми підколінного сухожилля. Востаннє Роман Яремчук грав в офіційному матчі ще 30 березня, коли якраз травмувався у грі проти Мальорки.

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Втішні новини із табору "кажанів"

У тому поєдинку українець відіграв лише 17 хвилин та вимушено покинув межі поля. Замість нього у складі Валенсії вийшов Дієго Лопес.

Футболіст збірної України пропустив вже 4 матчі "кажанів" у рамках Ла Ліги сезону-2023/2024.

Наразі Роман тренується із командою, як і французький захисник Дімітрі Фульк'є. Повідомляється, що обидва гравці будуть готові до наступного матчу першості Іспанії проти Алавеса, який відбудеться 5 травня (початок о 19:30 за Києвом). Це буде домашня гра для Валенсії.

До слова, Валенсія після 33-х турів посідає 8-му позицію таблиці Ла Ліги, набравши 47 балів. Попереду у клубу Яремчука ще 5 турів чемпіонату проти:

Алавеса (5 травня)

Райо Вальєкано (12 травня)

Реал Сосьєдад (16 травня)

Жирони (19 травня)

Сельти (26 травня)

Непоганий період кар'єри Яремчука в Іспанії