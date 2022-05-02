Зіграв як лайно, – президент Краковії жартівливо прокоментував гру Коноплянки

Євген Коноплянка вперше відіграв повний матч за Краковію. Український футболіст розповів про розмову з президентом польського клубу.

Власник Краковії: Чому ти не забив, ти ж Євген Коноплянка

У 31 туру польської Екстракляси Краковія розписала "суху" нічию з Віслою (0:0). Після мирової проти аутсайдера ліги президент Краковії навідався у роздягальню команди.

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Євген Коноплянка розповів про жартівливу критику від власника клубу у його сторону. Президент Краковії заявив, що українець зіграв як лайно.

Це зовсім не образило футболіста, а навпаки підійняло настрій. Власник команди запевнив, що був впевнений у тому, що Євген запише своє прізвище на табло місцевого стадіону. Однак Коноплянка пояснив, що не завжди буде так, як би хотілось.

Щойно до роздягальні зайшов президент і пожартував, що я зіграв як лайно. Це було весело. "Чому ти не забив, ти ж Євген Коноплянка? Я був певен перед матчем, що ти заб'єш". Але я пояснив, чому так сталося. Іноді так буває це як у казино. Ти ставиш на чорне, а тут червоне,

– сказав український легіонер.

Вже 8 травня на Краковію чекає виїзний матч проти Ракува. Перед поєдинком президент клубу мав розмову з Коноплянкою щодо майбутнього протистояння. Коноплянка не став розкривати усі карти їх діалогу, а просто запевнив, що власник є дуже гарним мотиватором перед важливою грою.

Наразі Коноплянка відіграв за польський клуб 7 матчів, у яких не відзначився результативними діями. Краковія після 31 туру посідає лише 8-ме місце серед 18 команд, маючи у своєму активі 42 очки.