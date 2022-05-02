Перша гольова передача від українця

У складі гостей зіграли одразу чотири українські легіонери – Богдан Лєднєв, Іван Петряк, Євген Макаренко та Артем Шабанов. Останній безпосередньо долучився до тріумфального результату, пише 24 канал.

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Український захисник провів на полі усі 90 хвилин та взяв участь у третьому голі. Колишній динамівець віддав філігранну передачу з глибини поля на Него, який головою перевів м'яч у ворота Дебрецена.

До цього у ворота господарі влетіло ще два м'ячі. У підсумку – 0:3 звитяга Фехервара.

Для Шабанова цей асист став дебютним у новій команді. В угорському чемпіонаті Артем відіграв вже 8-м поєдинків.

Фехервар із 43 очками йде четвертим.

Дебрецен посідає 9-те місце, маючи у своєму активі 35 пунктів.

Відеоогляд матчу (асист Шабанова з 2:19)