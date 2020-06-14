Коли в Україні дозволять фанатам відвідувати футбольні матчі: відповідь президента УАФ
Проведення футбольних матчів в Україні відновили з 30-го травня. Наразі поєдинки відбуваються без глядачів на трибунах.
Через зростання нових випадків COVID-19 в Україні футбольні вболівальники потраплять на стадіони пізніше. Вони не зможуть підтримати свої команди з трибун як мінімум до 17 червня. Про це заявив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко в ефірі телеканалу "Футбол".
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За його словами, питання відкриття стадіонів для уболівальників безпосередньо залежить від епідеміологічної ситуації в країні.
Ще 10 червня ми розраховували прийняти рішення через тур. На цей тур ми хотіли надати додаткові 30 місць для журналістів, а вже через тур дати можливість нашим уболівальникам повернутися. У нас схожа ситуація з Польщею. Наскільки я пам'ятаю, Польща повертає уболівальників 17 червня. Тому якраз після цього ми планували дати можливість для 25% і у нас. Думаю, дату повернення уболівальників ми трохи скорегуємо. Начебто вже була стабілізація з коронавірусом, але з 10 червня спостерігається зовсім інша картина,
– заявив Павелко.
Станом на 14 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:
- Київ
- Вінницька область
- Волинська область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Львівська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
Де грають клуби УПЛ на період карантину
- "Шахтар" – Київ
- "Динамо" – Київ
- "Зоря" – Запоріжжя
- "Десна" – Чернігів
- "Олександрія" – Олександрія
- "Колос" – Київ
- СК "Дніпро-1" – Дніпро
- "Маріуполь" – Маріуполь
- "Олімпік" – Київ
- "Ворскла" – Полтава
- ПФК "Львів" – (через епідемситуацію у Львові перенесли матч у Дніпро)
- "Карпати" – (через спалах COVID-19 матчі перенесені)
Карантин в Україні: головне
- Станом на 14 червня в Україні підтвердили 31 154 випадки захворювання COVID-19, з них 889 (+9) людей померли, ще 14 082 (+106) хворих одужали.
- Карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 червня. Раніше уряд опублікував відповідну постанову, яка передбачає п'ять етапів виходу з карантину.
- Нові послаблення дозволили з 10 червня.