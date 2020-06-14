Проведення футбольних матчів в Україні відновили з 30-го травня. Наразі поєдинки відбуваються без глядачів на трибунах.

Через зростання нових випадків COVID-19 в Україні футбольні вболівальники потраплять на стадіони пізніше. Вони не зможуть підтримати свої команди з трибун як мінімум до 17 червня. Про це заявив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко в ефірі телеканалу "Футбол".

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За його словами, питання відкриття стадіонів для уболівальників безпосередньо залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

Ще 10 червня ми розраховували прийняти рішення через тур. На цей тур ми хотіли надати додаткові 30 місць для журналістів, а вже через тур дати можливість нашим уболівальникам повернутися. У нас схожа ситуація з Польщею. Наскільки я пам'ятаю, Польща повертає уболівальників 17 червня. Тому якраз після цього ми планували дати можливість для 25% і у нас. Думаю, дату повернення уболівальників ми трохи скорегуємо. Начебто вже була стабілізація з коронавірусом, але з 10 червня спостерігається зовсім інша картина,

– заявив Павелко.

Станом на 14 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Львівська область

Рівненська область

Тернопільська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Де грають клуби УПЛ на період карантину

"Шахтар" – Київ

"Динамо" – Київ

"Зоря" – Запоріжжя

"Десна" – Чернігів

"Олександрія" – Олександрія

"Колос" – Київ

СК "Дніпро-1" – Дніпро

"Маріуполь" – Маріуполь

"Олімпік" – Київ

"Ворскла" – Полтава

ПФК "Львів" – (через епідемситуацію у Львові перенесли матч у Дніпро)

"Карпати" – (через спалах COVID-19 матчі перенесені)

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