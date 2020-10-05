Натуралізований українець Жуніор Мораес розповів, чому таки покинув "Динамо" та перейшов у "Шахтар", який головним конкурентом киян. У такому рішенні найкращого бомбардира УПЛ винен президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Форвард вагається, чи було таке рішення про перехід виправданим для Мораеса. Вболівальники киян не надто люб'язно сприйняли таку новину про трансфер футболіста, повідомляє Goal.

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У інтернеті фанати часто погрожували Мораесу, люди говорили про його сім'ю, навіть тоді, коли нападник поставив крапку у цій ситуації. У реальному житті, прогулюючись вулицями Києва, такого у гравця не було. "Шахтар" базується у столиці України через військові дії, тому Жуніор дуже часто бачить у місті фанатів київського клубу.

"У мене ніколи не було відчуття нестачі вболівання уваги або поваги. Навпаки, я все ще відчуваю зв'язок. Я не продовжував контракт через неповагу президента, який не оцінив мене", – сказав Мораес.

Щодо фанатів "гірників", то вони добре прийняли такий перехід від головного конкурента. Коли вся ситуація трішки заспокоїлась, тоді Мораес розпочав свою гольову феєрію в УПЛ у складі донеччан.

Кар'єра Мораеса в Україні