Журналіст Бурбас назвав ім'я футболіста-легіонера, який доєднається до збірної України
Джерело:телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Підготовка збірної України до гри проти Шотландії у самому розпалі. Легіонери команди поступово прибувають до національної команди після закінчення сезону.
Останній легіонер збірної
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, останнім, чиє ім'я буде викрите у списку футболістів-легіонерів збірної, стане Данило Ігнатенко. Головний тренер національної команди Олександр Петраков підсилить центр поля.
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Раніше керманич "синьо-жовтих" заінтригував усіх відповіддю щодо останнього місця у списку збірної. Швидше за все, що його займе якраз півзахисник, який виступає на правах оренди у Бордо. Ігнатенко вже давно під прицілом Петракова, Данило доволі успішно виступає у французькій Лізі 1.
Бурбас додав, що приїзд Ігнатенка у Словенію, де тренується збірна, відкладається на один – два дні через неготову британську візу.
- В останньому турі Ігнатенко відзначився гольовою передачею у грі проти Бреста. Асист українця допоміг Бордо закінчити сезон-2021/2022 виїзною перемогою з рахунком 2:3.
- Бордо поставив для себе крапку. За 38 турів клуб Ігнатенка здобув 31-не очко та посів останнє 20-те місце у турнірній таблиці Ліги 1.
Нагадаємо, що збірна України 1 червня зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 у Глазго. У разі перемоги "синьо-жовті" проведуть фінальну гру проти Уельсу (5 червня).
Футбольна кар'єра Ігнатенка
- До літа 2019 року виступав виключно в Україні. Грав за запорізький Металург, Шахтар-2, Маріуполь. Після чого пішов в оренду в угорський Ференцварош, за який виступав шість місяців.
- 1 січня 2020-го перейшов до головної команди Шахтаря.
- Однак вже наступного місяця був орендований Маріуполем. Згодом побував в оренді у Дніпрі-1.
- Наприкінці січня 2022-го року пішов в оренду у французьке Бордо.
- У сезоні-2021/2022 провів 26 матчів, у яких забив три голи та зробив три асисти. Усі результативні передачі зробив у футболці Бордо. За французький клуб зіграв 11 поєдинків.
- 30 червня того ж року оренда Ігнатенка з Бордо спливає, після чого він повернеться у Шахтар.