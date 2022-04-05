Журналіст Болотніков назвав дату поєдинку збірної України проти Шотландії

24 березня збірна України мала б зіграти у стиковому матчі плей-офф проти команди Шотландії. Проте через війну через повномасштабне вторгнення поєдинок перенесли на червень.

Можлива дата поєдинку Україна – Шотландія

Журналіст поділився інформацією щодо майбутнього матчу збірної України. За його словами, українці можуть зіграти проти команди Шотландії 7 червня.

Читайте також "Трофей з Броварів": російські мародери виставили на продаж олімпійку збірної України

Попередня дата матчу з Шотландією – 7 червня. Команда збирається поїхати в кінці квітня. Петраков сказав, що цього часу йому буде достатньо – там всі набиратимуть форму,

– зазначив журналіст.

Переможець матчу Україна – Шотландія зустрінеться з Уельсом, який переграв Австрію (2:1).

"Синьо-жовтим" потрібно буде перемагати у двох поєдинках, щоб полетіти на Мундіаль.

У катарській Досі відбулось жеребкування основної стадії чемпіонату світу-2022, за результатами якого збірна України дізналася потенційних суперників.

Якщо збірна України проб'ється на фінальну частину турніру, то зіграє з Англією, Іраном та США.