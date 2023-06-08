Борги не тільки в УПЛ: ексгравець збірної України через суд розірвав контракт з іменитим клубом

Колишня зірка УПЛ Жуніор Мораєс після успішного етапу кар'єри в Україні повернувся додому у Бразилію. Ось тільки там у нього все пішло не найкращим чином.

Ексфорвард Металурга, Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораес отримав статус вільного агента. Усе через те, що його вже колишній клуб Корінтіанс не здійснював виплати, пов'язані із використанням іміджевих прав, а також відпускними, маючи майже річну затримку.

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З другої спроби футболіст досягнув своєї мети

Спортсмен звернувся до суду із трудових суперечок Сан-Паулу з позовом про розірвання контракту з Корінтіансом, який діяв до кінця 2023 року. Після першого невдалого слухання для футболіста, кінцеве рішення суд все ж таки ухвалив на користь дострокового розірвання контракту. Мотивацією цьому став "нестійкий клімат між сторонами".

Мораєс після повернення у Бразилію

У березні 2022 року футболіст підписав контракт з іменитим Корінтіансом.

За півтора роки у клубі зіграв 21 матч у всіх турнірах, у яких відзначився лише 1 забитим м'ячем.

З 18 січня 2023 року провів лише 41 хвилину на футбольному полі.

Був усунутий від тренувань з першою командою, а один із акціонерів клубу назвав Жуніора "брехуном та боягузома", через що, футболіст також планує звернутися з позовом до суду на цю людину .

. Корінтіанс ще може оскаржити це рішення, подавши апеляцію.