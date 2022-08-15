Жозе Моурінью влаштував "атаку" на піцерію після перемоги в Серії А

Наставника Роми дуже порадувала перемога його команди у стартовому турі проти Салернітани. Після гри коуч вирішив винагородити підопічних за успішну гру

На цих вихідних стартував новий сезон чемпіонату Італії з футболу. Свій перший матч у чемпіонаті виграли чинні чемпіон та віцечемпіон країни – Мілан та Інтер.

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"Россонері" переграли Удінезе (4:2), а "змії" врятувались у грі з Лечче (2:1). Також успішно почала сезон і Рома Жозе Моурінью. Римляни мінімально перемогли Салернітану завдяки голу Крістанте.

Цей успіх неабияк потішив наставника "вовків". Після матчу проти аутсайдера Серії А Жозе вирішив винагородити гравців та персонал святковою вечерею. У одній із піцерій португалець замовив аж 60 піц на всіх!

Наступний поєдинок у Серії А Рома проведе 22 серпня, у понеділок. Суперником також буде аутсайдер ліги, який тільки-но піднявся із Серії В – Кремонезе.

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Нагадаємо, що Жозе Моурінью очолив Рому рік тому і у минулому сезоні посів з нею шосте місце у чемпіонаті Італії. При цьому римляни успішно виступили у єврокубку, ставши переможцем дебютного розіграшу Ліги Конференцій.