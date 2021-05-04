Жозе Моурінью офіційно очолить Рому

Італійська Рома оголосила, що новим наставником команди стане португалець Жозе Моурінью. Він замінить свого співвітчизника Паулу Фонсеку.

Моурінью підписав угоду з Ромою на три роки до 30 червня 2024 року. По закінченні цього сезону він приступить до роботи.

В повідомленні на офіційному сайті Роми не приховують того, що вони розпочали переговори з Моурінью тоді, коли його звільнили з англійського Тоттенхема через невдалі результати команди.

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Поки головним тренером Роми є Паулу Фонсека. Клуб ще перед тим сповістив, що Фонсека покине команду по закінченні дії його контракту влітку 2021 року.

Варто додати, що поки Рома йде на сьомому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії. І бореться за потрапляння в єврокубки – Лігу конференцій на наступний сезон. Команда провалилася в останні півтора місяця, коли з восьми матчів в чемпіонаті зуміла виграти лише один. Ще п'ять разів програла. А в півфіналі Ліги Європи поступилася Манчестер Юнайтед з рахунком 6:2 на "Олд Траффорд".

Моурінью має досвід роботи в чемпіонаті Італії. Він протягом трьох сезонів очолював Інтер (у 2008 – 2010 роках). Він двічі приводив Інтер до чемпіонського титулу. А в 2010 році оформив так званий "хет-трик": перемогу в чемпіонаті, Кубку Італії та Лізі чемпіонів.