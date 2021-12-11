Луганська Зоря в останньому матчі Ліги конференцій зіграла внічию з норвезьким Буде/Глімтом. У паралельному матчі італійська Рома обіграла болгарський ЦСКА і зуміла піднятися на першу місце в групі.

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Таким чином Рома уникла стикових матчів, та вийшла одразу в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

"Дякую за вашу чесність, спробувати виграти матч. Так само, як ЦСКА зробив це проти нас. Це футбол, який ми всі любимо. Бажаю вам найкращого в майбутньому", – написав Моурінью під постом Зорі.

Рома в цьому сезоні Ліги конференцій же двічі обіграла Зорю. У першому матчі в Запоріжжі було зафіксовано рахунок 0:3, а і Римі "вовки" розгромили суперника 4:0.

Зоря у підсумку посіла третє місце в групі, набравши п'ять очок.