Гарматний постріл Назарини

Зоря вийшла вперед в цьому матчі завдяки голу Назарини. Півзахисник відзначився ударом зі штрафного з 25 метрів на 18-й хвилині.

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Назарина пробив потужно, і м'яч пролетів повз стінку у верхній правий кут воріт.

У цьому моменті варто відзначити і помилку російського голкіпера Нікіти Хайкіна, який невдало обрав позицію.

Відео голу Назарини



Правда цей гол не допоміг Зорі закінчити виступи в євросезоні перемогою. У другому таймі команда забила гол у власні ворота, тож матч закінчився внічию 1:1.