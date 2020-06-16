Російських легкоатлетів можуть позбавити права виступати під нейтральним прапором через старі "допінг-гріхи". Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) досі не сплатила штраф у розмірі 5 мільйонів доларів. Крайній термін – 1 липня.

Розмір штрафу може скласти 10 мільйонів доларів

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) відмовила Всеросійській федерації легкої атлетики (ВФЛА) у відстрочці виплати штрафу у розмірі 5 мільйонів доларів. Про це повідомляє L’Equipe.

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Повідомляється, якщо російська сторона не заплатить цю суму до 1 липня, спортсмени можуть втратити право виступати на змаганнях у нейтральному статусі.

Крім того, розмір боргу збільшиться удвічі і становитиме вже 10 мільйонів доларів.

Віцепрезидент ВФЛА Едуард Безуглов заявив, що федерація відправляла у World Athletics лист з проханням перенесення виплати.

Однак у World Athletics відповіли відмовою.

"Підтверджуємо, що отримали запит ВФЛА про відстрочку. Ми відповіли, що ніяких змін у санкціях не буде", – повідомила прессекретар World Athletics Ніколь Джеффрі.

Чому ВФЛА повинна сплатити штраф

Російська сторона повинна виплатити штраф у розмірі 5 мільйонів доларів за причетність колишнього керівництва організації до фальсифікацій документів у справі Данила Лисенка.

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З 3-го серпня 2018 року Лисенко був тимчасово відсторонений від міжнародних змагань через пропуск здачі допінг-проб.

У травні 2019 року щодо Лисенка було заведено справу у Міжнародній Асоціації Легкої Атлетики у зв'язку з підробкою документів про проходження допінг-тестів.

Лисенко надав підроблені документи про те, що не зміг пройти допінг-тести через хворобу.

Виявилося, що всі дані клініки, в якій лікувався Данило, були вигаданими, а за вказаною адресою лікарні – зруйнована будівля.