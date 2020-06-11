Колишній глава Міжнародної федерації легкої атлетики (ІААФ) Ламін Діак зізнався, що організація приховувала відомості про позитивні допінг-пробах російських спортсменів.

Про це Ламін Діак заявив під час судового слухання, повідомляє британське видання The Times.

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Діак зазначив, що приховав 23 допінгових інциденту з росіянами напередодні Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні і московського чемпіонату світу-2013.

"Фінансове благополуччя IAAF необхідно було зберегти, тому я пішов на компроміс", – зізнався 86-річний сенегалець.

Колишній глава IAAF зазначив, що росіян не покарали в цілях збереження іміджу Росії перед чемпіонатом світу з легкої атлетики 2013 року в Москві. Він зазначив, що скандал також позначився б на спонсорських контрактах.

Ламін Діак: що відомо

Діак з 2009-го по 2015 рік очолював IAAF, яка була перейменована в World Athletics у 2019 році. З листопада 2015 року 86-річний сенегалець знаходиться під вартою. Діака звинувачують у відмиванні грошей, корупції та здирництві за час роботи президентом федерації.

Також перед судом постане і син Діака Папа Массата Діак, який підозрюється в корупції і відмиванні грошей, пов'язаними з Олімпійськими іграми 2016-го і 2020 років.

Допінг-скандал у Росії