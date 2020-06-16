Российских легкоатлетов могут лишить права выступать под нейтральным флагом через старые "допинг-грехи". Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до сих пор не оплатила штраф в размере 5 миллионов долларов. Крайний срок – 1 июля.

Размер штрафа может составить 10 миллионов долларов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке выплаты штрафа в размере 5 миллионов долларов. Об этом сообщает L'Equipe.

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Сообщается, если российская сторона не заплатит эту сумму до 1 июля, спортсмены могут потерять право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Кроме того, размер долга увеличится вдвое и составит уже 10 миллионов долларов.

Вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов заявил, что федерация отправляла в World Athletics письмо с просьбой переноса выплаты.

Однако в World Athletics ответили отказом.

"Подтверждаем, что получили запрос ВФЛА об отсрочке. Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет", – сообщила пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри.

Почему ВФЛА должна уплатить штраф

Российская сторона должна выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов за причастность бывшего руководства организации к фальсификациям документов по делу Даниила Лысенко.

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С 3-го августа 2018 года Лысенко был временно отстранен от международных соревнований из-за пропуска сдачи допинг-проб.

В мае 2019 года в отношении Лысенко было заведено дело в Международной Ассоциации Легкой Атлетики в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов.

Лысенко предоставил поддельные документы о том, что не смог пройти допинг-тесты по болезни.

Оказалось, что все данные клиники, в которой лечился Даниил, были вымышленными, а по указанному адресу больницы – разрушенное здание.