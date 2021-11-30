Жорстка розправа з Ювентусом: італійський гранд може знову опинитися у Серії B і втратити титули

Туринський Ювентус має серйозні проблеми із законом, через які може понизитися у класі. Одна з найтитулованіших команд Італії підозрюється у шахрайстві з бухгалтерським обліком.

Махінації Ювентуса на 50 мільйонів євро

Нещодавно стало відомо, що Ювентусу висунули підозру у зв'язку із фальшивою бухгалтерською звітністю у 2018 – 2021 роках. За даними прокуратури, приріст капіталу у розмірі 282 мільйонів євро за три роки "характеризується шахрайським збільшенням вартості".

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Ювентус підозрюють у фальсифікації фінансової звітності на 50 мільйонів євро. Саме така різниця між реальним доходом клубу та сфальсифікованим.

Під слідство потрапили скандальний президент Ювентуса Андреа Аньєллі, який, обіймаючи посаду в УЄФА, хотів створити Суперлігу. Також під підозрою віцепрезидент туринського клубу Павло Недвед і колишній спортивний директор Фабіо Паратічі.

Ювентус запевнив, що співпрацюватиме зі слідством. У клубі вважають, що діяли відповідно до закону.

Ювентус чекає Серія B

Якщо вину Ювентуса буде доведено, то клуб можуть понизити у Серію B (другий за силою дивізіон Італії) та позбавити титулів чемпіона Італії, які команда здобула в цей період.

Про це заявив глава італійської асоціації захисту прав споживачів (CODACONS) Марко Донцеллі.

Якщо Ювентус незаконно отримав перевагу перед суперниками, то Федерація та Управління ринкової конкуренції мали б втрутитися та накласти санкції на відповідальних,

– сказав Донцеллі.

За його словами, крім індивідуальних санкцій, Ювентус не буде звільнений від покарання.

"З цієї причини і для захисту тисяч уболівальників ми подамо скаргу до антимонопольного комітету та федеральної прокуратури з проханням перевести Ювентус до Серії B і скасувати останні титули в лізі, виграні внаслідок цих потенційно незаконних операцій", – сказав Донцеллі.

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