Клубу висунули підозру у зв'язку із фальшивою бухгалтерською звітністю у 2018 – 2021 роках. За даними італійського джерела, різниця між показниками клубу і реальністю складає 50 мільйонів євро.

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26 листопада туринська поліція обшукала офіс Ювентуса для того, щоб вилучити відповідні документи. Пізніше їх передадуть економічному відділу для ознайомлення.

Також джерело зазначає, що увагу привернув трансфер-обмін П'яніча на Артура у 2020-му році. Клуби тоді знайшли шлях, щоб перехід обох футболістів обійшовся загалом у 50 мільйонів євро.

Ювентус не вперше потрапляє у скандал

У 2006 році Ювентус уже мав справу з італійською поліцією. Туринці тоді через договірні матчі були позбавленні "Скудетто", участі в Лізі чемпіонів, а також були відправлені в Серію Б. Серед п'яти клубів-учасників того скандалу (ще були Мілан, Фіорентина, Лаціо та Реджина) "стара сеньйора" отримала найважче покарання, адже решта винуватців, як мінімум, залишилася у вищому дивізіоні.