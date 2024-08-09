Легенда Барселони встановив рекорд у США: яке досягнення підкорилося футболісту

У п'ятницю, 9 серпня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка ліг (США + Мексика). В одному з них Інтер Маямі на своєму полі приймав Торонто.

Господарі в яскравій гольовій перестрілці здобули перемогу з рахунком 4:3. Цей поєдинок став знаковим для іспанського захисника Жорді Альби, пише 24 Канал.

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Пам'ятний матч для іспанця

Ексгравець Барселони долучився до кожного гола своєї команди. Він вперше в кар'єрі віддав чотири гольові передачі в одній зустрічі.

Іспанський фулбек також установив рекорд турніру. Раніше ніколи один гравець не відзначався стількома асистами в одному матчі Кубка ліг.

Альба віддав чотири асисти в одному поєдинку: дивіться відео

. Сергій Кривцов провів увесь матч на лаві запасних. Ліонель Мессі не потрапив до заявки та продовжує відновлюватися після травми.

Нагадаємо, що Жорді Альба став гравцем Інтер Маямі влітку 2023 року. З того часу він провів за "чапель" 39 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 12 асистів.