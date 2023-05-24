Відходить ціла епоха: ще одна легенда Барселони, який провів в команді 11 сезонів, покине клуб

Жорді Альба прийняв кардинальне рішення. Це вже офіційний другий відхід легенди Барселони цього року.

Жорді Альба покине каталонський клуб влітку. В наступному сезоні гравець не буде числитись у складі "синьо-гранатових", не давлячись на те, що угода між сторонами розрахована ще на рік.

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Дорогу молодим

Легендарний футболіст Барселони прийняв складне, проте потрібне рішення. Жорді Альба втратив місце у основному складі каталонського клубу, оскільки його місце зайняв скандальний Алехандро Бальде, який записував привітне відео російським вболівальника. Досвідчений захисник влітку покине рідний клуб.

До того ж, його контракт розрахований з Барселоною ще на рік, ат от сторони вирішили завчасно припинити співпрацю, оскільки таке рішення уде вигідним для обох сторін. Нинішня кампанія стане останньою для Альби у футболці каталонського клубу, після проведених 11 років у команді. Раніше з офіційною заявою про відхід з Барселони виступив і Серхіо Бускетс.

Одним з потенційних варіантів продовження кар'єри Жорді Альби є перехід у лігу, де "гуляють гроші". Раніше ходили чутки, що Аль-Хілаль, готовий запросити і досвідченого захисника, і Серхіо Бускетса у свій колектив. Все для того, аби Ліонель Мессі, який підтримує дружні відносини з цими футболістами, приєднався до саудівського колективу. Також Саудівська Аравія планує скупити низку зіркових футболістів та розкинути їх по різних місцевих клубах, аби зробити свою лігу більш популярно, тому Альба ще може допомогти тамтешньому футболу.

Кар'єра Жорді Альби