Жодного пудингу та газованих напоїв: Джеррард склав список заборонених продуктів для футболістів

Новий тренер Астон вілли Стівен Джеррард вирішив взятися за харчування футболістів. Він склав список заборонених продуктів.

Заборонене меню

Після свого призначення в команду, Джеррард та його тренерський штаб (у тому числі дієтологи) заборонили футболістам вживати газовані напої, пудинг, гарячий шоколад. Ще до цього під заборону потрапив ряд соусів, серед яких майонез та томатний кетчуп. Їх вже прибрали з їдальні команди на базі.

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Правило стосується як гравців основної команди, так і молодіжної та жіночої.

Правда одне послаблення для футболістів таки буде – за день до матчу їм дозволять вживати десерти, щоб тіло отримало енергію з вуглеводів.

Джеррард не перший тренер, якого нещодавно призначили, і який вніс зміни до харчування футболістів. Ще одним став Хаві, який очолив Барселону. Він теж ввів ряд нових правил для гравців , серед яких є харчування на базі клубу під наглядом дієтологів.

Свою заборону Джеррард пояснив бажанням скоротити вживання "порожніх калорій" – їжі з низькою поживною цінністю та високим вмістом жирів та цукру. За його словами, ця система добре себе показала в шотландському Рейнджерсі, який він до цього очолював.

Футболісти таке рішення тренерського штабу сприйняли нормально.