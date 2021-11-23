Никакого пудинга и газировок: Джеррард составил список запрещенных продуктов для футболистов

Новый тренер Астон Виллы Стивен Джеррард решил взяться за питание футболистов. Он составил список запрещенных продуктов.

Запрещенное меню

После своего назначения в команду, Джеррард и его тренерский штаб (в том числе диетологи) запретили футболистам употреблять газированные напитки, пудинг, горячий шоколад. Еще до этого под запрет попал ряд соусов, среди которых майонез и томатный кетчуп. Их уже убрали из столовой команды на базе.

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Правило касается как игроков основной команды, так и молодежной и женской.

Правда одно послабление для футболистов все же будет – за день до матча им разрешат употреблять десерты, чтобы тело получило энергию из углеводов.

Джеррард не первый тренер, которого недавно назначили, и который внес изменения в питание футболистов. Еще одним стал Хави, возглавивший Барселону. Он тоже ввел ряд новых правил для игроков , среди которых питание на базе клуба под наблюдением диетологов.

Свой запрет Джеррард объяснил желанием сократить употребление "пустых калорий" – пищи с низкой питательной ценностью и высоким содержанием жиров и сахара. По его словам, эта система хорошо себя показала в шотландском Рейнджерсе, который он до этого возглавлял.

Футболисты такое решение тренерского штаба восприняли нормально.